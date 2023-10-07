Aspirin ile gelen mucize! Saçlarınızda dökülme, kepek ve kırılmaya son.. Saç bakımında kullanılan bu yöntemi duyan kulaklarına inanamıyor. Bu basit yöntem ile saçlarınızda oluşan dökülme, kepek, kırılma, solgunluk sorunlarını büyük oranda önleyeceksiniz. İşte saçlar için mucize yöntem..

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Saç bakımında kullanılan bu yöntemi duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Birçok kişinin en hassas olduğu konulardan olan saç bakımı son derece önem teşkil etmektedir.

Saçlarına en güzel şekilde bakmak isteyenler farklı yöntemler ile saç bakımlarını gerçekleştiriyor.

Bu yöntem saç dökülmesinin önüne geçerken saç boyasınında korunmasına destek oluyor.

Saç dökülmesi sorunu yaşayanlar ve saçlarında bulunan boyanın kısa sürede yok olmasından dert yananlar bu yöntem ile bu sorunlara veda edecek.

saç dökülmesi, kepek, uzun süre dayanmayan saç boyası gibi sorunlarla baş eden mucize yöntemi sizler için derledik. İşte o yöntem..

Özellikle baş ağrısı için kullandığımız aspirinin saçlarınız için koruyucu olacağını biliyor muydunuz?

Yapılan araştırmalar, aspirinin içerisinde bulunan D2 prostaglandin maddesinin, saç dökülmesini ve kepek sorununu önlediğini ortaya çıkardı.

D2 prostaglandin maddesi ayrıca saç maskesi ve saç boyasındaki kalıcılığı da artırmaktadır.

Aspirinli saç maskesi

Aspirinli saç maskesi kepek oluşumunu büyük oranda bitiriyor. İçerisinde bulunan alisilik asit yardımıyla saçlarda meydana gelen kepekleri yok eden aspirin saçlar için son derece faydalıdır.

Aspirinli saç maskesini hazırlamak ise sandığınızdan daha kolay. Bu maskeyi hazırlamak için yapmanız gereken tek şey bir adet aspirini toz haline getirmek ve şampuanınızın içine eklemek.

Bu aspirinli şampuan ile saçınızı yıkadıktan sonra yaklaşık 5 dakika saçınızı durulamadan köpüklü şekilde bekleyin.

Daha sonra saçınızı durulayarak bu mucize karışımın faydalarından yararlanabilirsiniz.