Aşureyi bu kaplara değdirmeyin: Zehre dönüşüyor...

Bereketin ve paylaşmanın simgesi aşure, Muharrem ayının en özel lezzetlerinden biri olarak mutfaklardaki yerini aldı.

İçeriğinde baklagiller, kuru yemişler, tahıllar ve meyveler gibi onlarca faydalı besin bulunan aşure, doğru yapılırsa tam bir sağlık deposu.

Ancak uzmanlar önemli bir noktaya dikkat çekiyor.

Aşurenin konduğu kap sağlığınızı tehdit edebilir...

CAM VEYA PORSELEN TERCİH EDİN

Aşure yaparken kullanılan malzemelerin kalitesi kadar, saklama kabının sağlığa uygunluğu da büyük önem taşıyor.

Aşurenin içeriğindeki doğal asitler, nem ve yüksek sıcaklıkla birleştiğinde, alüminyum kaplarla kimyasal reaksiyona girebilir.

Dolayısıyla; Ağır metallerin besine geçmesine, metalik tat oluşmasına ve uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir.

Aşureyi camda, porselende ya da paslanmaz çelikte sunun ki, lezzetle birlikte şifa da sofranıza gelsin.