Ateş nasıl düşer? Ateşi en hızlı ne düşürür?

Hüseyin Topuz

Yüksek ateş, vücudun enfeksiyonlara karşı verdiği doğal bir savunma mekanizmasıdır.

Ancak ateş çok yükseldiğinde ya da uzun sürdüğünde müdahale gerekebilir.

Ateş genellikle vücudun bakteri, virüs ya da diğer enfeksiyon etkenlerine karşı verdiği yanıttır.

Grip, soğuk algınlığı, bademcik iltihabı, COVID-19 ve çeşitli enfeksiyon hastalıkları ateşe yol açabilir.

Peki ateşi düşürmenin en etkili ve hızlı yolları nelerdir? İşte detaylar...

Ateşi Düşürmenin Etkili Yolları

İşte evde ateş düşürmenin bazı etkili yolları;

Ilık duş veya bez uygulaması

Ilık suyla yapılan duş ya da ıslak bezle alın, koltuk altı ve kasıklara yapılan kompres vücut ısısını düşürmeye yardımcı olur. Soğuk su kullanmak vücudu şoka sokabileceği için önerilmez.

Bol sıvı tüketimi

Ateş, vücuttan sıvı kaybına neden olur. Su, bitki çayı, meyve suyu gibi sıvılar hem hidrasyonu sağlar hem de ateşi doğal yoldan düşürmeye yardımcı olur.

Hafif giyinmek ve serin ortam

Fazla kıyafet giymek ya da sıcak ortamda kalmak ateşi artırabilir. Serin, havadar bir ortamda bulunmak önemlidir.

Dinlenmek

Vücudun enfeksiyonla savaşabilmesi için enerjiye ihtiyacı vardır. Yeterli uyku ve dinlenme süreci hızlandırır.