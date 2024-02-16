ATM'den para çekenler dikkat! Bankalar para çekme limitinde değişikliğe gitti Bankalar ATM'lerden nakit çekim ücretlerinin limitlerinde değişikliğe gitti. ATM'lerden 5 bin lira olan nakit çekim limiti yükseltildi.

ensonhaber.com

Bankalar ATM'lerden nakit çekim limitlerini yükseltti. Yeni kararla beraber şubelere gitmeden daha yüksek miktarda para çekimi yapılabilecek.

Bankalar bu uygulamayla birlikte şubelerdeki yoğunluğu azaltmayı hedefliyor.

ATM’lerden nakit para çekme limiti 5 bin liradan 10 bin liraya yükseltildi. Bazı bankalardaysa ise bu limit 15 bin lira oldu.

Böylelikle bankaların ATM'lerinden banka kartlarıyla nakit çekimlerde ücretsiz olarak en az 10 bin lira çekilebilecek.

Bankalar konuyla alakalı müşterilerine uygulama üzerinden bildirim göndermeye başladı.

Karekodla ücretsiz hesaptan nakit çekimlerde de yeni limitler uygulanacak ve 10-15 bin lira bankanın limitlerine göre çekim yapılabilecek.