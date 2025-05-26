ATM’ler değişiyor! İşte, yeni nesil ATM’ler

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Avrupa Birliği’nin kapsayıcılık hedefleri doğrultusunda dev bir adım atılıyor. 28 Haziran 2025 tarihinden itibaren İspanya’daki tüm ATM’ler, engelli bireyler için evrensel erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilecek.

Yeni düzenlemelere göre, ATM’ler artık sadece görsel ekranlarla değil, aynı zamanda sesli komut sistemleri, yüksek kontrastlı ekranlar, okunaklı yazı tipleri ve Braille tuşlarıyla da donatılacak. Böylece görme veya işitme engelli bireyler, bankacılık işlemlerini bağımsız ve güvenli bir şekilde yapabilecek.

Uzmanlar, bu yeniliklerin finansal kapsayıcılık açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. “ATM’lerin herkes için erişilebilir hale gelmesi, yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda toplumsal bir dönüşüm anlamına geliyor” diyen yetkililer, bu uygulamanın AB genelinde bir model oluşturmasını bekliyor.

TAMAMEN DEĞİŞİYOR

Yeni düzenlemeler, iki aşamalı bir geçiş süreci öngörüyor. 28 Haziran 2025 tarihinden sonra kurulan tüm ATM’ler, erişilebilirlik şartlarına uyması gerekecek. Ancak mevcut ATM’lerin bu uyum sürecine 29 Haziran 2030'a kadar uyum sağlaması gerekecek.

10 yıldan daha eski cihazların ise kullanım ömürleri dolmadan önce değiştirilmesi veya yükseltilmesi isteniyor. Bu geçiş dönemi, finansal kuruluşların ekonomik yükünü dengelemeyi ve kademeli güncellemeleri mümkün kılmayı amaçlıyor.

Ayrıca, bankacılık kuruluşlarının, duyusal engelli bireyler için en büyük zorlukları oluşturan ATM’leri öncelikli olarak yenilemesi bekleniyor.