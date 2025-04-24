ATM’lerde yeni dönem: Kuyumcudan alan ATM’ye götürüyor! Bu ATM’ler altın alıyor

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Çin'in Şanghay şehrinde kurulan ve kısa sürede dünya gündemine oturan “Altın ATM", altın ticaretinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Çinli Kinghood Group tarafından geliştirilen bu yenilikçi ATM, takıları eriterek değerini hesaplıyor ve karşılığı olan parayı yalnızca 30 dakika içinde kişilerin banka hesabına yatırıyor.

Bu yenilikçi adımla birlikte herhangi altın bir takıya sahip olanlar nakit para için kuyumcu yolunu değil ATM yolunu tutuyor.

EN AZ 3 GRAM OLMASI GEREKİYOR

Dünya gündeminde oldukça büyük bir ses getiren Altın ATM’ye en az 3 gram ağırlığında ve en az yüzde 50 saflıkta altın takılar yerleştirilebiliyor.

Takı, ATM içinde eritiliyor; saflık ve ağırlığı analiz ediliyor. Ardından güncel altın kuru üzerinden değeri hesaplanarak ilgili tutar kullanıcıya doğrudan banka transferiyle gönderiliyor.

ChinaTimes'ta yer alan habere göre, Şanghay yer alan bu ATM için Mayıs ayına kadar tüm randevular dolmuş durumda.

ATM’nin kullanıma yönelik verilen bir örnekte, 40 gramlık bir altın zincir bozdurularak gram başına 785 yuan (yaklaşık 4.100 TL) değer biçildi. Toplamda 36.000 yuanlık (yaklaşık 188 bin TL) tutar, yarım saat içinde hesaba geçti.