ATM’lerde yeni dönem: Para çekme işlemleri bayramdan sonra değişiyor!

Haber Merkezi

ATM sistemlerinde değişikliğe gidiyor. Ramazan Bayramı’nın ardından bankacılık sektöründe atılacak olan yeni adımlar milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

Bayramdan sonra yürürlüğe girecek olan düzenleme kapsamında ATM’ler üzerinden gerçekleştirilen günlük para çekme limitlerinde değişikliğe gidilmesi planlanıyor.

İki bayram arasında yapılması planlanan değişiklik kapsamında halihazırda birçok özel banka, günlük kartlı para çekme limitini 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında sınırlarken, değişiklik sonrası limitlerin 15 bin ve 20 bin TL seviyesine yükselmesi planlanıyor.

SADECE KARTLI İŞLEMLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK

ATM’lerde yaşanacak söz konusu limit değişiklikleri yalnızca kartlı para çekme işlemlerinde uygulanacak. Söz konusu düzenleme kapsamında QR kod ile yapılan para çekme işlemlerinde ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Yapılacak olan düzenlemeyle birlikte özellikle yüksek tutarlı nakit işlemleri gerçekleştiren bireyler için kolaylık sağlayacak.