ATM'ye boşuna gitmeyin! Artık kabul etmiyor Birçok banka mevcut ATM slotlarının yetersiz olması sebebiyle yeni bir sisteme geçti. ATM’de bu paralar artık kabul edilmeyecek. İşte detaylar…

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Ülkemizdeki çalkantılı enflasyon, Türk Lirası’nın değerinde büyük dalgalanmalara neden oldu.

Özellikle küçük değerli banknotlar, günlük alışverişlerde dahi yetersiz kalmaya başladı. Bu durum, bankaların ATM işlemlerini gözden geçirmelerine sebep oldu.

Geleneksel olarak, ATM’ler 10, 20, 50, 100 ve 200 TL’lik banknotlar için ayrılmış beş farklı bölme içeriyor.

Ancak, son zamanlarda yapılan bir değişiklikle, 10 TL’lik banknotların kabul edilmesi durduruldu.

Artık bazı bankalar, 10 lira değerindeki banknotu vermediği gibi kabul de etmiyor.

İşte sebebi

Ziraat Bankası’nın eski genel müdür yardımcısı olan Şenol Babuşçu, bu değişikliğin altında yatan nedenleri açıkladı.

Babuşçu’ya göre, ATM’lerdeki 10 TL’lik banknot bölmesinin artık 200 TL’lik banknotlara ayrılmasının ana nedeni, piyasadaki para sirkülasyonunun gereksinimlerine uyum sağlamak.

10 TL’lik banknotların kabul edilmemesi, özellikle küçük tutarlı işlemler için nakit ihtiyacı olan kullanıcıları etkileyebilir.

Ayrıca büyük değerli banknotların daha yaygın kullanımı, günlük alışverişlerde para üstü verme gibi işlemleri de zorlaştırabilir.