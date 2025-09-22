Avrupa Ligi'nde 2 maç TRT'de şifresiz! İşte şifresiz maç programı...

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-26 sezonu heyecanı bu hafta oynanacak müsabakalar ile başlıyor.

UEFA Avrupa Ligi müsabakalarının heyecanı TRT ekranlarında yaşanacak.

TRT 1 ve TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı UEFA Avrupa Ligi maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

TRT Spor ve TRT 1'in yayın akışlarının belli olmasının ardından hangi maçların şifresiz olarak ekrana geleceği belli oldu.

İşte, TRT 1 ve TRT Spor'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçların programı...

23 Eylül Çarşamba

22:00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe (TRT 1)

24 Eylül Perşembe

22:00 Utrecht - Lyon (TRT Spor)