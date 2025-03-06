Avrupa ülkelerinin hayvan sevgisi raporu açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada!

Haber Merkezi

Avrupa’da evcil hayvan sahipliği üzerine yapılan kapsamlı araştırma, Türkiye’nin bu konuda Avrupa ülkeleri arasında gerilerde kaldığını gözler önüne serdi.

Araştırmaya göre, Türkiye’deki evlerde köpek ve kedi sahipliği oranı, diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında oldukça düşük.

Türkiye’de yalnızca %5'lik bir evde köpek bulunurken, %14'ünde ise kedi barınıyor.

Ancak, bu veriler sadece evlerdeki evcil hayvanları kapsıyor ve sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklerin sayısına dair net bir veri bulunmuyor.

Peki, Türkiye’nin Avrupa’daki sıralaması nasıl? Kedi ve köpek sahipliği konusunda hangi ülkeler önde? İşte detaylar!

AVRUPA’DA KEDİ SAHİPLİĞİ SIRALAMASI

1- ROMANYA %48

2- POLONYA %41

3- LETONYA %37

4- MACARİSTAN %34

5- RUSYA %34

6- BELÇİKA %33

7- LİTVANYA %32

8- PORTEKİZ %32

9- SLOVENYA %32

10- FRANSA %31

11- İSVİÇRE %31

30- TÜRKİYE %14

31- YUNANİSTAN %13

AVRUPA'DA KÖPEK SAHİPLİĞİ SIRALAMASI

1- MACARİSTAN %50

2- POLONYA %49

3- ROMANYA %45

4- ÇEKYA %42

5- PORTEKİZ %39

6- SLOVENYA %39

7- LİTVANYA %34

8- BİRLEŞİK KRALLIK %33

9- BELÇİKA %30

10- HIRVATİSTAN %29

11- SLOVAKYA %29

30- İSVİÇRE %12

31- TÜRKİYE %5