Avrupa’nın en iyi şehirleri belli oldu! Bakın ilk ona Türkiye’den hangi şehir girdi… Resonance Consultancy tarafından Avrupa’nın en iyi şehirleri belirlendi. Hem şehirlerde yaşayan yerliler hem de turistler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye’den o ilde listeye dahil oldu. İşte, dünyanın en iyi 10 şehri...

ensonhaber.com

Avrupa’nın tüm şehirleri, hem turistler hem de yerlileri açısından değerlendirildi ve en iyi şehirler refah, yaşanabilirlik ve sevilebilirlik açısından Resonance Consultancy tarafından sıralandı.

Birçok ölçüm kriterinin dikkate alınarak Tripadvisor yorumları, eğitim ve iş fırsatları gibi önemli faktörlere göre belirlenen listede Türkiye’den o şehirde ilk ona girdi.

Belirlenen listede, Avrupa'da yaşanacak, ziyaret edilecek ve yatırım yapılacak en iyi 100 yeri belirlemek için nüfusu 500.000'den fazla olan 180'den fazla şehri inceledi.

Londra’nın üst üste ikinci kez zirvede yer aldığı listede ve ülkemizdeki o şehirde ilk ona girmeyi başardı.

İşte, dünyanın en iyi o şehri…

1. LONDRA, İNGİLTERE

Yapılan analizde, "Şehir, öğrencilerin, yabancı yatırımcıların ve turistlerin ilk akla gelen yeri; hepsi de dışarı çıkıp genel endekslerimizin üçünde de üst sıralarda yer alan bir yere yerleşmek için can atıyor: Yaşanabilirlik, Sevilebilirlik ve Refah - bu yılki sıralamada bu başarıyı elde eden tek şehir." deniyor.

2. PARİS, FRANSA

Resonance, "Yaz Olimpiyatları'na hazırlanmak için beş yıl ve milyarlarca dolarlık yatırımla Paris, yaya trafiğini, bisiklete binmeyi ve açık havada yaşamayı gezegenin başka hiçbir yerinde olmayan bir sistem haline getirdi" diyor.

3. BERLİN, ALMANYA

Almanya'nın başkenti bir sığınak olarak selamlanıyor, her kökenden insanı kucaklayan bir hoşgörü merkezi ve bu sayede daha da zenginleşiyor.

4. ROMA, İTALYA

Resonance, Roma'yı "kentsel hazine" olarak tanımlıyor ve onun "değeri bilinmeyen parkları ve yeşil yollarını" ve "zamandaki binlerce portalını" vurguluyor.

5. MADRİD, İSPANYA

Resonance, "Madrid'in cömert kentsel ve doğal varlıklarına yaptığı sürdürülebilirlik odaklı yatırımın gerçek zamanlı olarak izlenmesi bir mucizedir" diyor.

6. PRAG, ÇEK CUMHURİYETİ

Çek başkenti, güzelliği ve kültürel olanakları açısından ziyaretçileri hayal kırıklığına uğratmıyor.

7. BARSELONA, İSPANYA

Bu sahil şehri; konumu, havası ve sıra dışı mimarisi sayesinde dünyanın her yerinden insanları buraya çekiyor.

8. AMSTERDAM, HOLLANDA

Resonance'a göre Amsterdam, son yıllarda Avrupa'nın önde gelen parti şehirlerinden biri olarak ün kazandıktan sonra, şimdi kendini temizlemeye çalışıyor ve yaşanabilirliğe odaklanıyor.

9. İSTANBUL, TÜRKİYE

Avrupa'nın ucunda, doğunun batıyla buluştuğu bu antik kent, zengin tarihi ve kültürüyle tanındığından hem yerliler hem de turistler tarafından tam not alan şehirler arasında yer buluyor.

10. MILANO, İTALYA

Moda haftasıyla tanınan ve büyük moda evleri Armani ve Versace'nin doğum yeri olan Milano, hayattaki güzel şeyleri arayan turistlerin ilgisini çekiyor.