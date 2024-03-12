Ayağınıza lahana sarın, ne ağrısı kalsın ne de sızısı… Kış aylarının vazgeçilmezi olan lahana meğer o ağrılara da şifa oluyormuş. Birçok doğal yöntem arasında önemli bir yere sahip olan lahana bakın yapraklarında ne sırlar saklıyormuş…

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Lahana kış aylarında oldukça fazla tüketilen vitamin açısından oldukça zengin olan bir besindir. C ve K vitamini ve potasyum içeriği sayesinde buzdolaplarının olmazsa olmazları arasındadır.

Halk arasında kanser riskini düşürmesiyle de bilinen lahananın yaprakları asılında öyle bir şifa içeriyormuş ki şaşırmamak elde değil.

Birçok sağlık sorunu için çeşitli doğal yöntemler bulunur. Özellikle de vücudun çeşitli bölgelerinde oluşan ağrıların ve ödemlerin giderilmesi için bulunan doğal yöntemlerin arasında lahana listenin başında gelir.

Ağrıları şıp diye geçiriyor…

İçerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde doğal bir ağrı kesici özelliği bulunan lahana adeta bel ve ayak ağrılarını söküp atıyor. Ödemden eser bırakmıyor.

İlaçsız tedavi yöntemleri arasında yer alan lahana yaprakları alternatif tıpta önemli bir yer tutuyor. Eklem sıkıntılarının neden olduğu çekilmez ağrılar konusunda adeta bir doğal savaşçı.

Bel ve bacak ağrıları çoğu kişi için çekilmez hale gelebiliyor. Bu ağrılardan kurtulmak ise sandığınızdan daha kolay bir çözüm ile son buluyor.

Bu pratik ve ağrıları adeta mıknatıs gibi çeken yöntem için tek yapmanız gereken lahana yapraklarını kaynayan suda 2-3 dakika haşlamak ve ardından ağrıyan bölgeye sarmak. Ağrıyan bölgeye sardığınız lahana yapraklarının üzerini streç film ya da alüminyum folyo yardımıyla lahananın sıcaklığını içeride tutarak eklem ağrılarını bertaraf edebileceksiniz.

Aynı zamanda sadece eklem ağrılarının yanında ödem attırmada da oldukça etkili bir yöntemdir. Ayak burkulmasında da deneyebileceğiniz bu yöntem, burkulma sorunları içinde etkili bir çözüm sunabilir.