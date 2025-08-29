Ayak kokusu neden olur, nasıl geçer? İşte doğal çözümler

Ayak kokusu, günlük yaşamda hem kişiyi hem de çevresini rahatsız eden yaygın bir problemdir.

Özellikle uzun süre ayakkabı içinde kalan ayaklarda terleme ve bakteri oluşumu, kötü kokuya yol açabilir.

Peki ayak kokusunu önlemek ve bu sorundan kurtulmak için neler yapılabilir?

Uzmanlar, ayak kokusunu azaltmak için düzenli hijyenin önemine dikkat çekiyor.

Ayağın her gün yıkanması, çorapların sık sık değiştirilmesi ve ayakkabıların havalandırılması ilk alınacak önlemler arasında yer alıyor.

Ayrıca evde uygulanan bazı doğal yöntemler de kötü kokunun önüne geçebiliyor. Karbonat, sirke ve lavanta yağı gibi doğal ürünler, hem terlemeyi azaltıyor hem de bakterilerin çoğalmasını engelliyor.

Eğer ayak kokusu uzun süre geçmiyor veya şiddetli şekilde devam ediyorsa, altta yatan farklı sağlık sorunları olabileceği için mutlaka bir uzmana danışılması gerekiyor.