Ayakkabılık kokusundan eser kalmıyor! Bu karışım ayakkabılığı mis gibi kokutuyor

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Gün içerisinde ayakkabı içinde sıkışıp kalan ayaklar terlediğinden zamanla ayakkabı içerisinin kokmasına neden olur.

Ayakkabıları kapalı bir dolap içinde tutmanız ise hoş olmayan kokuların dolaba yayılmasına neden olduğundan bu kokuları gidermek için kokuyu maskeleyecek kimyasallar kullanma ihtiyacı duyulur.

Ancak tam da bu noktada kötü kokuları maskeleyen kimyasallar yerine hemen her evde bulunan o malzemeler ile hazırlayacağınız karışım ayakkabılığınızdaki kötü kokulardan eser bırakmayacak.

KOKUDAN ESER KALMIYOR

Ayakkabılığa yerleşen ve oldukça can sıkıcı olan kokuyu önlemek için kullanılan kimyasalları veya oda parfümlerini ortadan kaldırmanız oldukça kolay. Bu yöntemde ihtiyacınız olan malzemeler ise, karbonat, lavanta yağı, bir adet çorap ve isteğe bağlı olarak siyah çay.

Koku emici özelliğiyle bilinen karbonat, esansiyel yağlarla birleştiğinde hem kötü kokuyu gidermede oldukça etkili olurken hem de uzun süreli bir ferahlık sağlıyor. Bu doğal keseler, birkaç haftada bir yenilenerek sürekli temizlik etkisi yaratıyor.

Temizlik keselerini oluşturmak için ise; 2 yemek kaşığı karbonatı bir kase içine alın üzerine 10 damla lavanta yağı damlatın. Ardından isteğe bağlı olarak bir tatlı kaşığı siyah çay ekleyin ve karışımı eski bir çorabın içine koyarak bağlayın ve ayakkabılık içine yerleştirin.