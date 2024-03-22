Ayakkabının içine patates koymak bakın ne işe yarıyormuş Dar gelen ayakkabıları genişletmek için uygulamanız gereken enteresan bir yöntem bulunuyor. İşte duyanların şaşırdığı o yöntem...

ensonhaber.com

Ayakkabıların dar gelmesi durumunda topuğa vurma olur ve topuk kısmında bazı yaralanmalar meydana gelir.

Bu durumu ortadan kaldırmak için ise kullanabileceğiniz bazı yöntemler bulunuyor.

Ayakkabı ile patates arasındaki ilişkiyi duyduğunuzda kulaklarınıza inanamayacaksınız.

Ayakkabıların içerisinde bekletilen patatesler dar gelen ayakkabıların genişlemesini sağlamaktadır.

Yeni aldığınız ayakkabılar veya ayağınıza dar gelmeye başlayan eski ayakkabılarınızı genişletmek isteyebilirsiniz.

Bu durumda yapmanız gereken ise ayakkabılarınızın boyutlarına göre iki adet patates bulmak ve bu patatesleri ayakkabınızın iç kısmına koyarak yaklaşık 8 saat bekletmektir.

Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra dar gelen ayakkabınızın artık ayağınıza tam oturduğunu göreceksiniz.