Ayakkabının içine bir tutam serpin, koku derdini bitirin…

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Ayak sağlığı, genellikle kişisel temizlikle doğrudan ilişkilendirilse de, giydiğiniz ayakkabıların da bu konuda önemli bir rol oynadığı göz ardı ediliyor.

Ne kadar temiz olursanız olun, gün boyunca giydiğiniz ayakkabıların içindeki ortam, ayaklarınızda oluşabilecek istenmeyen kokuları etkileyebiliyor.

Ayakkabının kalitesi, havalandırma çıkışlarının olup olmaması, gün boyu ayaklarınızı ne kadar terlettiği gibi faktörler, koku oluşumunda büyük bir etkiye sahip.

Kötü kokan ayakkabılar hem kişisel hijyen açısından rahatsızlık verebilir, hem de sosyal hayatı olumsuz etkileyebilir. Ancak bu durumu önlemek için uygulayabileceğiniz basit bir yöntem var.

AYAKKABI KOKUSU TARİH OLUYOR

Ünlü YouTuber Matt Taylor, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile, kedi kumunun ayakkabı kokularını nasıl etkili bir şekilde giderdiğini takipçilerine gösterdi.

Taylor, "Kedi kumunu bir çorabın içine koyup kötü kokan kramponların içine yerleştirin. Denedik ve garip bir şekilde işe yarıyor" dedi.

Çoğu kedi kumu, kokuları hapsetme ve nemi emme konusunda oldukça etkilidir. Silika jel veya kil gibi emici malzemelerle yapılan kedi kumları, nemi emerek kokuların yayılmasını engeller.

Ayakkabıdaki kötü kokulardan kurtulmak için kedi kumunu bir çorabın içine koyup, bu çorabı kokulu ayakkabılarınızın içine yerleştirmeniz yeterli.

Kum, ayakkabının içine yerleşerek nemi emmeye başlar ve kokunun hızla yok olmasını sağlar.