Ayçiçek yağında indirim başladı: BİM, A101, Carrefour, Tarım Kredi 5 litre ayçiçek yağı fiyatları

Mutfakların vazgeçilmezi ayçiçek yağı, özellikle 5 litrelik ambalajlarda yapılan indirimlerle yeniden gündemde.
Artan gıda fiyatlarıyla mücadele eden vatandaşlar, zincir marketlerde başlatılan kampanyalar sayesinde rahat bir nefes aldı.
A101, BİM, CarrefourSA ve Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, özellikle TMO ve Torku gibi yerli markaların ürünlerinde fiyatları aşağı çekerek tüketicilere büyük kolaylık sağladı.
İşte 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları:
A101 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
Torku 5 lt: 229 TL
Oba 5 lt: 229 TL
Emek 4.5 lt: 299 TL
Vera 5 lt: 319 TL
BİM AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
Çotanak 5 lt: 297,50 TL
Sole 5 lt: 305 TL
Safya 5 lt: 305 TL
Kırlangıç 5 lt: 315 TL
CARREFOUR AYÇİÇEK YAĞI FİYATI
Carrefour markalı 5 lt: 318,90 TL
TARIM KREDİ AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
TMO 5 lt: 270 TL
Anadolu 5 lt: 318 TL