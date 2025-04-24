Ayçiçek yağında indirim başladı: BİM, A101, Carrefour, Tarım Kredi 5 litre ayçiçek yağı fiyatları
Haber Merkezi

Mutfakların vazgeçilmezi ayçiçek yağı, özellikle 5 litrelik ambalajlarda yapılan indirimlerle yeniden gündemde.

Artan gıda fiyatlarıyla mücadele eden vatandaşlar, zincir marketlerde başlatılan kampanyalar sayesinde rahat bir nefes aldı.

A101, BİM, CarrefourSA ve Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, özellikle TMO ve Torku gibi yerli markaların ürünlerinde fiyatları aşağı çekerek tüketicilere büyük kolaylık sağladı.

İşte 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları:

A101 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Torku 5 lt: 229 TL

Oba 5 lt: 229 TL

Emek 4.5 lt: 299 TL

Vera 5 lt: 319 TL

BİM AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Çotanak 5 lt: 297,50 TL

Sole 5 lt: 305 TL

Safya 5 lt: 305 TL

Kırlangıç 5 lt: 315 TL

CARREFOUR AYÇİÇEK YAĞI FİYATI

Carrefour markalı 5 lt: 318,90 TL

TARIM KREDİ AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

TMO 5 lt: 270 TL

Anadolu 5 lt: 318 TL

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Kübra Kireççi
Editor