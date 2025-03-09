Aylık 25 bin TL’ye sıfır araç fırsatı! Honda dev kampanyayı duyurdu…

Haber Merkezi

Yeni yılın başından bu yana otomobil üreticileri sıfır otomobil fiyatlarını artırmaya devam ediyor.

Bu zorlu dönemde, Honda Türkiye, Mart ayı için özel bir kampanya başlattı.

Yenilenen Honda Civic Elegance+ ECO modeli, Mart ayına özel kampanyalı fiyatıyla satışa sunuluyor.

Üstelik kampanyalı satış fiyatı üzerinden 300.000 TL için 12 ay faizsiz kredi imkanı da sağlıyor.

Honda'nın sunduğu bu avantajlı kampanya, otomobil almak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor! İşte kampanyanın detayları…

FAİZSİZ KREDİ İMKANI SUNUYOR

Kampanya kapsamında, peşin alımlarda Yenilenen Civic Elegance+ modelinin tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden 42.000 TL indirim yapılacak.

Ayrıca, kampanya süresince %0 faiz oranı ile 300.000 TL, 12 ay vadeli bireysel taşıt kredisi sunuluyor.

Bu kredi fırsatı, aylık 25.000 TL ödeme planı ile sunulurken, sadece Yenilenen Honda Civic Elegance+ ECO versiyonu için geçerli olacak.

Kampanya, 1 Mart 2025 ile 31 Mart 2025 tarihleri arasında devam edecek.