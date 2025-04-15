Ayna ve camlardaki bant izlerinden kurtulmanın sırrı: Isıtmak yetiyor, hemen eriyor

Haber Merkezi

Günlük yaşamda paketleme, onarım ya da sabitleme gibi pek çok amaçla kullanılan bantlar, işleri oldukça kolaylaştırıyor.

Ancak bant yapıştırılan yüzeylerde geriye kalan yapışkan izleri, hem görüntü açısından rahatsız edici hem de temizlenmesi zahmetli olabiliyor.

Özellikle cam, plastik, ahşap, metal ve duvar gibi yüzeylerdeki kalıcı izler zamanla kir toplayarak daha da dikkat çekici hale geliyor.

Neyse ki bu inatçı izlerden kurtulmanın kolay ve etkili yolları var.

ISITMAK YETİYOR

Bant izinin olduğu alana sıcak su dökün ya da sıcak suya batırılmış bir bezi bastırarak birkaç dakika bekletin.

Bu yöntem, yapışkanın yumuşamasını sağlar. Sonrasında kuru bir bezle silerek izi kolayca çıkarabilirsiniz.

Cam gibi pürüzsüz yüzeylerde, zeytinyağı oldukça etkili bir çözüm sunar. Birkaç damla zeytinyağını bant izinin üzerine sürün ve birkaç dakika bekleyin.

Ardından kuru bir bezle ovalayarak silin. Yapışkanın yumuşayıp kolayca çıktığını göreceksiniz.