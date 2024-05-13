Aziz Yıldırım'ın memleketi merak uyandırdı! Aziz Yıldırım bakın nereliymiş...

Fenerbahçe başkanlığı için aday olma kararı alan eski başkan Aziz Yıldırım hakkında aramalar hız kazandı.
Aziz Yıldırım, 1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığını yapmış, 3 Haziran 2018 günü yapılan seçimli olağan genel kurulda rakibi Ali Koç'a karşı başkanlığı kaybetmişti.
Ali Koç'un başkanlığa gelmesinin ardından şampiyonluk hasretini gideremeyen Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'ın yeniden aday oluyor.
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday olma kararı aldı ve kısa süre içerisinde bu kararını açıklayacak.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Aziz Yıldırım'ın hayatı merak uyandırdı. Futbolseverlerin en çok merak ettikleri arasında ise Aziz Yıldırım'ın memleketi yer alıyor.
Peki, Aziz Yıldırım nereli? İşte Aziz Yıldırım'ın memleketi...
Aziz Yıldırım, 2 Kasım 1952 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. İlkokul ve lise eğitimini Düzce'de tamamlayan Aziz Yıldırım Düzce'de Hamidiyespor Kulübü'nde amatör olarak futbol oynamıştır.
Daha sonra Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden (şimdiki adıyla Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) inşaat mühendisi olarak mezun olmuştur.
Aziz Yıldırım, NATO Altyapı ihalelerine de katılan Maktaş Mühendislik firmasının sahibidir.