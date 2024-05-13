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Aziz Yıldırım'ın memleketi merak uyandırdı! Aziz Yıldırım bakın nereliymiş...

Aziz Yıldırım'ın memleketi merak uyandırdı! Aziz Yıldırım bakın nereliymiş... Fenerbahçe başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım hakkında aramalar hız kazandı. Futbolseverlerin en çok merak ettikleri arasında ise Aziz Yıldırım'ın memleketi yer alıyor. İşte Aziz Yıldırım'ın memleketi...