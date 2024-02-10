B sınıfı ehliyeti olanlara müjde: O şart kalktı, artık kullanmak serbest İçişleri Bakanlığı Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. 'B' sınıfı ehliyete sahip olanlar 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanılabilecek..

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Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 'B' sınıfı ehliyete sahip olanlar, belirli koşullar dahilinde 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanılabilecek.

İçişleri Bakanlığı Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete yayımlandı.

Yapılan değişiklik ile B sınıfı sürücü belgesi olanlar, istekleri halinde A1 sınıfı sürücü belgesi gerektiren ve motor hacmi 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek.

Yönetmeliğe göre deneyim bakımından en az 2 yıl B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, gereken sağlık şartlarını taşımak ve belirlenen direksiyon eğitimini tamamlayarak uygulama sınavında başarılı olunması gerekiyor.

Yapılan düzenleme sadece şahsi kullanım için geçerli olacak, ticari faaliyette kullanılan motosikletler bu uygulamanın dışında tutulacak.