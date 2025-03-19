Bahar dizisine yeni transfer: Uğur’un yeri doldu! Yeni isim Yıldırım gibi düştü

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Show TV ekranlarının severek takip edilen dizileri arasında yer alan ve yayınlandığı her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Bahar dizisinde yaşanan son ayrılıklar seyirciyi şaşırtırken kadroya dahil olan yeni isimler dikkat çekti.

Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan 38. Bölümüyle birlikte dizide asistan doktor Uğur karakterine hayat veren Devrim Kabacaoğlu’nun vedası izleyenleri şaşkına çevirmişti.

Kabacaoğlu’nun vedasının ardından diziye dahil olacak yeni isim merakla beklenirken dün akşam yayınlanan bölümle birlikte Kabacaoğlu’nun yeri hızlı bir şekilde dolduruldu.

YILDIRIM GİBİ DÜŞTÜ

Reytinglerdeki başarısını sürdüren MF Yapım imzalı dizinin ekibine son olarak dahil olan Özgü Delikanlı, daha önce Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde canlandırdığı Mert karakteriyle tanınmıştı.

Bu kez asistan doktor rolüyle seyirci karşısına çıkacak olan genç oyuncunun dizideki tüm dengeleri alt üst edeceği düşünülüyor.