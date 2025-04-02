Bahar temizliği: Sararmış pimapenlere sürün, inci gibi görün...

Yağmur Uçar

Sıklıkla güneşe ve kire maruz kalan pimapenler, zamanla sararır.

Temizlik ve estetik açıdan rahatsız edici olan bu durum, iyi bir ipucu ile çözülebilir.

Sararan pimapenleri ilk günkü haline döndürmek için bu yöntemi deneyin.

Böylece, bir daha asla sararmayacak...

İşte pimapenleri kar beyaz yapan o püf nokta!

5 DAKİKA BEKLETİN

Limon suyu ve karbonatı bir macun kıvamına getirin ve pimapenlerin sararan bölgelerine yedirin.

5 dakika beklettikten sonra nazikçe ovalayın ve kuru bir bezle temizleyin.

Aradaki farka şok olacaksınız.