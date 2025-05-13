Bahçedeki bu detayları sakın atlamayın! Fareleri eve davet ediyor

Haber Merkezi

Ev sahiplerinin en çok kabus gördüğü durumlardan biri: kemirgen istilası. Tavan aralarında koşuşturan sesler, gece vakti mutfakta beliren gölgeler… Üstelik bu istenmeyen misafirler, düşündüğünüzden çok daha kolay yollarla evinize girebilir!

ABD merkezli haşere kontrol firması Twin Home Experts, evlerdeki kemirgen sorunlarının ardında çoğu zaman gözden kaçan bahçe detaylarının olduğunu söylüyor.

Özellikle evin çevresinde sıkça karşılaşılan ve masum gibi görünen bitki yığınları, odun istifleri, yaprak kümeleri ve açık kompost alanları, fareler için adeta gizli geçit görevi görüyor.

AĞAÇLARI EVE YAKIN DİKMEYİN

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda uzmanlar, evinize yakın konumlanmış ağaçların fareler için adeta bir doğal köprü işlevi gördüğünü söylüyor.

Fareler ağaçlara tırmanabiliyor ardından dallardan çatınıza atlayarak havalandırma boşlukları, kablo girişleri ya da açık çatı birleşim noktaları gibi alanlardan içeri sızabiliyorlar. Uzmanlar bu sürecin sanıldığından çok daha kolay gerçekleştiğini vurguluyor.

Kemirgenleri önlemek için bu noktalara dikkat:

- Borular, kablo girişleri ve havalandırma boşlukları gibi yerleri kontrol edin.

- Küçük açıklıkları çelik yünü, macun ya da genleşen köpükle doldurun.

- Daha büyük boşluklar için sac metal, tel örgü veya çimento gibi dayanıklı malzemeler tercih edin.

- Tavan arasına açılan havalandırmaları tel örgüyle kapatın.

- Bahçede yer alan ağaçların evinize çok yakın büyümesini engelleyin.