Bahçıvanların sırrı ortaya çıktı: Bu yöntemle hasat iki katına çıkıyor…

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Evde domates ekmeye karar verdiniz ama verimi nasıl artıracağınızı bilmiyor musunuz?

Pek çok kişi farkında olmadan yapılan yaygın bir hata yüzünden daha az ürün alıyor.

Ancak, profesyonel yetiştiricilerin kullandığı basit ama etkili bir teknik sayesinde domates hasadınızı iki katına çıkarabilirsiniz.

İşte bahçıvanların sır gibi sakladığı o teknik…

DOMATESLERİN DAHA ÇABUK BÜYÜMESİNİ SAĞLIYOR

Domates yetiştirirken yapılan en büyük hatalardan biri sadece tek seferlik ekimdir.

Ancak profesyonel yetiştiriciler, domates büyümesini artırmak ve güçlü bitkiler elde etmek için art arda ekim yöntemini kullanıyor.

Bu teknik sayesinde kök sistemi güçleniyor, bitkiler daha dirençli hale geliyor ve verim iki katına çıkıyor.