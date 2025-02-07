Bakanlığın listesi ortaya çıktı! İşte, mali denetim radarına takılan ünlü isimler…

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığınca yapılan kayıt dışı denetimlerinde, oyuncu ve ses sanatçıları ile bu sanatçıların ajanslarına yönelik incelemede ilk aşamada 150 kişinin gelir ve beyanları arasında uyumsuzluk tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan analizlerde Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'ne takılan oyuncu ve ses sanatçılarının, gelirlerini düşük gösterdiği belirlendi.

Açıklanan veriler doğrultusunda gelir beyanlarında uyuşmazlık tespit edilen ünlülerin listesi ortaya çıktı.

150 KİŞİLİK LİSTEDE O İSİMLER DE VAR!

Günaydın'dan Ömer Karahan’ın haberine göre, RADAR sistemine yakalanan oyuncu ve sanatçılar listesinde, Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Duman, Mert Demir, Bergüzar Korel, Hadise, Gülşen, Melike Şahin gibi birçok ünlü isim yer aldı.

İlk aşamada belirlenen 150 kişilik ünlü listesinde yer alan isimler, vergi müfettişleri tarafından gelir ve beyan edilen kazançlar arasındaki farkları açıklamak üzere davet edilecek. Ünlülerin mali tablolarındaki tutarsızlıklar detaylı bir şekilde incelenecek.

Maliye Bakanlığı’na bağlı ekipler, RADAR Sistemi üzerinden yaptığı taramalarla, sanatçıların beyan ettiği gelirler ile harcamalarını karşılaştırıyor. Lüks yaşam tarzı, pahalı tatiller, milyonluk araçlar ve gösterişli harcamalar ile gelir beyanı arasında belirgin fark olan isimler, "riskli mükellef" kategorisine alınacak.