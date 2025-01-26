Bakanlık Açıkladı: O marka boya kalemleri yasaklandı! İşte nedeni...

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Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ürünlere karşı kapsamlı bir mücadele başlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, özellikle gıda ürünlerinde hile yapan firmaları ifşa ederken, Ticaret Bakanlığı ise piyasalardaki güvensiz ürünleri duyuruyor.

Bu adımlar, hem tüketicileri bilinçlendirmeyi hem de sektördeki standartları yükseltmeyi hedefliyor.

Bakanlıkların yaptığı açıklamalarda, vatandaşların sağlığını riske atan ürünlerin detaylı listeleri paylaşıldı.

Bu kapsamda 2 çocuk ürünü markası için daha yasak kararı geldi. İşte nedeni…

2 ÜRÜNÜN DAHA SATIŞI YASAKLANDI

Son yapılan açıklamada, "Biricik Kids" markalı çocuk eşofman takımı ve "Lisans Kırtasiye Ofis Gereçleri" markalı boya kalemlerinin piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık, eşofman takımının yasaklanma gerekçesini “Küçük Çocuk Kullanımı Amaçlı Giysiler Dekoratif Kordon İçermemelidir.” ifadesiyle açıkladı.

Boya kalemleri ise “Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ve EN 71-1 Standardına Göre Ürün Küçük Parça Testinden Kalmıştır.” gerekçesiyle yasaklandı.