Bakanlık duyurdu! Başvuru yapan işverene 20 bin 745 TL ödeme yapılacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kadınları istihdama kazandırmak için başlatılmış olan Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi(Women-Up II) dikkat çekiyor.

Başvuruların hali hazırda devam ettiği program özelinde önemli bir açıklamada bulunan Bakan Vedat Işıkhan 20 bin 745 TL’lik hibe desteğini açıkladı.

Proje kapsamında Aydın, İstanbul, Ankara ve Samsun illerinde faaliyet gösteren kadın işverenlere istihdam ettiği her kadın çalışan için verilecek olan hibe desteği hem kadın işveren desteğinde hem de kadın istihdamında önemli bir adım oldu.

AYLIK 20 BİN 745 TL ÖDENECEK

Hibe desteği ile ilgili açıklamalarda bulunan Işıkhan, "Güçlü bir Türkiye için kayıtlı istihdamımızı daha da artırmak zorundayız. Bu hedefle kayıtlı kadın istihdamını desteklemeyi en önemli gündem maddelerimizden biri olarak görüyoruz." İfadelerini kullandı.

Bu kapsamda söz konusu olan dört ilde 2100 kadın işveren ve 2100 kadın işçi projeden faydalanabileceğini belirtti.

Proje kapsamında sağlanacak olan toplam 372 milyon 812 bin liralık desteğin her ay 20 bin 745 lira şeklinde gerçekleştirileceğinin altı çizildi.