Bakanlık duyurdu: Yangın riski taşıyan balonlar piyasadan toplatılıyor

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Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünlerin tespit edilmesine yönelik sürdürdüğü denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Bakanlık bünyesinde hizmet veren Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) aracılığıyla sağlığı tehlikeye atma riski olan ürünler listeleniyor.

Yapılan son denetimlerde listeye eklenen ürün dikkat çekti. Yapılan denetimler sonucunda Mersin'de faaliyet gösteren bir firmaya ait uçucu gazla doldurulan balonların kullanıcı sağlığını tehdit ettiği belirtildi.

YANGIN RİSKİ TAŞIYOR

Ali Yeni Organizasyon Hediyelik Eşya Taah. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından piyasaya arz edilen ve helyum dışındaki çeşitli kimyasallarla doldurulan balonlar olası yangın riski oluşturabilme tehlikesi nedeniyle piyasadan toplatılıyor.

Bakanlık, ürünlerde kullanılan uçucu gazların yanıcı özellikte olması nedeniyle özellikle çocuklar ve kapalı alanlarda kullanıldığında ciddi yanık ve yangın tehlikesine yol açabileceği belirtildi.

Söz konusu ürünün, “Uçucu Gazla Doldurulan Balonlar” etiketiyle piyasaya sunulduğu ancak yapılan incelemeler sonucunda, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği kapsamında mevzuata aykırı olduğu saptandı.

Bu nedenle 23 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla piyasadan toplatılmasına ve arzının yasaklanmasına karar verildi.