Bakanlık ifşa listesini güncelledi: Listeye 7 sucuk markası daha eklendi! Bakın sucuk diye ne yedirmişler

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Tarım ve Orman Bakanlığın tarafından, halk sağlığını korumaya yönelik sürdürülen gıda denetimleri tüm hızıyla devam ediyor.

5996 Sayılı Kanun’un verdiği yetki kapsamında, laboratuvar ortamında incelenen gıda ürünlerinde tespit edilen uygunsuzluklar, kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmaya devam ediyorken 13 Mayıs Salı günü güncellenen taklit ve tağşiş listesine 7 sucuk markası daha eklendi.

Yapılan son denetimlerde taklit ve tağşiş listesine eklenen markalar arasında yer alan sucuk markaları bakın sucuk diye ne yedirmişler…

LİSTE UZADI SUCUK DİYE YEDİRDİKLERİ ŞAŞIRTMADI

Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucunda listeye son olarak Sakarya, Konya, Afyonkarahisar ve İstanbul merkezli üretim gerçekleştiren firmalar dahil edilirken, hileli üretim yaptığı duyurulan firmalar arasında marketlerde satışa sunulan ünlü sucuk markası da yer aldı.

İşte ifşa listesine yeni eklenen o markalar: