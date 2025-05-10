Bakanlık ifşaladı: Elinde olan hemen atsın! Bu oda kokusu piyasadan toplatılıyor

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Ticaret Bakanlığı tarafından piyasada yer alan ancak sağlık açısından çeşitli tehlikelere yol açma ihtimali olan birçok ürün bakanlığa ait Güvensiz Ürün Bilgi sisteminde ilan edilmeye devam ediliyor.

Hız kesmeden devam eden denetimler sonucunda güvensiz ürün listesi giderek uzarken özellikle çocuk giyim ürünlerinde dikkatli olunması gerektiği göze çarpıyor.

Denetim sonuçlarının yayınlanmaya başladığı günden bu yana birçok evde kullanılan oda kokuları da güvenlik eksiklikleri nedeniyle piyasadan çekildi. Son yapılan denetimler kapsamında 100 ml’lik bir oda kokusu, kullanıcılar için risk oluşturduğu gerekçesiyle “Güvensiz Ürün” kapsamına alındı.

PİYASADAN TOPLATILIYOR!

Bakanlık tarafından yapılan teknik incelemede, söz konusu ürünün ambalajında bulunması gereken dokunsal uyarı işaretinin yer almadığı tespit edildi.

Mevzuata göre, tehlikeli kimyasal içeren ürünlerde görme engelliler için dokunarak hissedilebilecek uyarı işaretlerinin bulunması zorunlu. Ancak bu ürün, TS EN ISO 11683 standardına aykırı şekilde piyasaya sunulmuş durumda.

Ayrıca, karışım sınıflandırması, etiketleme ve ambalajlama kurallarının da ihlal edildiği belirtildi. Bu durum ürünün, özellikle çocuklar ve evcil hayvanlar açısından ciddi riskler barındırdığına işaret edildi.

Yapılan incelemelerin ardından ürünün piyasaya arzının yasaklandığını ve satış noktalarından toplatılacağını duyurdu. Vatandaşlardan bu ürünü kullanmamaları, ellerinde varsa derhal imha etmeleri veya iade etmeleri istendi.