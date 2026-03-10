“İlacım Nerede?” özelliği nasıl kullanılır? İşte adım adım e-Nabız ilaç sorgulama

Eczane eczane gezme devri sona eriyor.

Sağlık Bakanlığı'nın dijital sağlık platformu e-Nabız, hastaların ve hasta yakınlarının yaşadığı "ilaç bulma" stresine son veren kritik bir güncellemeyi hayata geçirdi.

Artık ihtiyacınız olan ilacın hangi eczanede stokta olduğunu öğrenmek için evden çıkmanıza veya tek tek telefonla aramanıza gerek kalmayacak.

İşte "İlacım Nerede" özelliği ile ilgili bilmeniz gereken her şey…

ADIM ADIM E-NABIZ İLAÇ SORGULAMA

Mobil uygulamanızı açın ve T.C. kimlik bilgilerinizle giriş yapın.

Ana ekranda yer alan veya profil menüsü altında bulunan "İlacım Nerede" sekmesine tıklayın.

Reçetenize ulaşarak “Stok Ara” butonu ile ilacınızın bulunduğu eczaneleri listeleyin.

Size en yakın eczaneleri listeleyebilmek için konum erişim izni verin veya il/ilçe seçimi yaparak arama alanınızı daraltın.

İsterseniz uygulama üzerinden eczaneye yol tarifi alabilir veya iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.