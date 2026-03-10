Plaka basım ücreti 2026: Plaka yenileme/değiştirme maliyeti

81 ilde uygulanacak olan yeni karar göre, kalın puntolu APP plakalara ilişkin cezalar yolda.

Para cezası ve trafikten men uygulanacak olan bu plakalara sahip olan milyonlarca kişi plakalarını değiştirmek için harekete geçti.

Plakasını değiştirmek durumunda olan vatandaşlar, "plaka değişim ücreti", "plaka yenileme ne kadar", "plaka basım ücreti kaç TL" gibi sorulara yanıt aramaya yöneldi.

2026 yılı için belirlenen plaka fiyatı netleşti.

Peki; plaka basım ücreti ne kadar, kaç TL? İşte güncel tarife...

PLAKA BASIM ÜCRETİ 2026: YENİLEME/DEĞİŞTİRME

2026 yılı için plaka basım ücreti, tek veya çift plaka için toplam 850 TL olarak belirlenmiştir.

2 Şubat 2026'dan itibaren ödemeler yalnızca kamu bankaları (Ziraat, Vakıfbank, Halkbank) üzerinden yapılmaktadır.

Plaka değişikliği (Noter + Plaka) toplam masrafı ortalama 1.050 TL - 1.300 TL arası tutmaktadır.