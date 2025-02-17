Bakanlık ödüyor! Kronik hastalara elektrik faturası desteği

Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek ödemelerine 2025 yılında da hız kesmeden devam ediyor.

Her ay düzenli olarak yapılan 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı ödemeleri, PTT aracılığıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.

Bakanlık, sosyal yardım programları kapsamında kronik hastalığı olan bireyleri de unutmuyor.

Elektrik faturası desteği ile cihaza bağlı yaşayan hastalar ve ihtiyaç sahibi ailelerin faturalarına katkı sağlanıyor.

KRONİK HASTALARA ELEKTRİK DESTEĞİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kronik hastalığı olan bireylerin yaşadığı hanelere yönelik elektrik faturası desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda, kronik hastaların bulunduğu hanelere hasta başına aylık 150 kWh karşılığı tutarında ödeme yapılıyor.

Evde bakım maaşı alan ve tıbbi cihaz kullanmak zorunda olan kronik hastalar da bu destekten yararlanabiliyor.

Elektrik desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapabiliyor. Ayrıca, ödeme ve başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden de takip edilebiliyor.