Bakanlık resmen yasakladı: Zehirli madde içeren okul çantası toplatılıyor

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Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehdit eden ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan son duyuruda, piyasada bulunan "Diakakiç" markalı okul çantasının yasaklandığı ve toplatma kararı alındığı açıklandı.

Yetkililer, söz konusu çantanın limit değerlerin üzerinde kurşun içerdiğini ve kimyasal risk taşıdığını belirtti.

Bakanlık, ebeveynleri ve satıcıları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, denetimlerin devam edeceğini duyurdu. Çocukların sağlığını tehdit eden bu çantaların piyasaya arzı yasaklandı.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, güvensiz bulunan ürünlerin toplatılmasına yönelik kararın 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde alındığı belirtildi.

Bakanlık, kimyasal risk taşıyan ürünlerin piyasadan kaldırılması için gerekli tüm adımların atılacağını ve denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.