Bakanlık satışını yasakladı: Oda kokusu diye zehir solutmuşlar

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Ticaret Bakanlığı, tüketici sağlığını koruma adına yürüttüğü denetimlerde yeni bir tehlikeyi daha gün yüzüne çıkardı.

Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla yapılan açıklamada, evlerde sıklıkla kullanılan bir oda kokusunun güvenlik testlerinden geçemediği ve toplatılmasına karar verildiği bildirildi.

Bella Maison markasına ait "Black Oud" oda kokusu, etiketleme ve ambalajlama kurallarına uymadığı gerekçesiyle piyasadan çekiliyor.

BAKANLIK İFŞA ETTİ

Söz konusu ürünün, "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" kapsamında yer alan Madde 36 ve Ek-2 3.2 (TS EN ISO 11683) hükümlerine aykırı olduğu tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, tüketicilere bu ürünleri derhal kullanmayı bırakmaları ve iade için satın aldıkları mağazalarla iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.

İşte yasaklanan oda parfümü: