Bakanlık’tan flaş karar: Motosikletler için artık tamamen zorunlu oldu

Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı tarafından elektrikli araçlara yönelik yapılan düzenlemelerin ardından motosiklet sürücülerini yakından ilgilendiren bir yeniliğe adım attı.

Bakanlık tarafından yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, elektrikli motosikletler, traktörler ve römorklar için de 7 farklı bölgede en az 20 yetkili servis açma zorunluluğu getirildi.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkabilecek parça temini ve bakım sorunlarına çözüm bulmak adına atılan yeni adımla birlikte yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi planlanıyor.

PARÇA BULMA SORUNU ORTADAN KALKIYOR

Getirilen bu zorunlulukla birlikte elektrikli motosiklet kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı parça bulunamama sorununun ortadan kalkması hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıl tam elektrikli modellerden sonra, kablo ile şarj edilebilir hibrit (PHEV) modeller için de 7 bölge ve 20 yetkili servis şartı getiren Ticaret Bakanlığı, alınan son kararla birlikte bu kapsama elektrikli motosikletler, traktörler ve römorkları da dahil etti.

Söz konusu değişiklikle birlikte artık bozulduktan sonra parçası bulunmayan elektrikli araçlar piyasaya sürülemeyecek.