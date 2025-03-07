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Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü denetimlerde bir kez daha şaşırtıcı sonuçlarla karşılaştı.

Son açıklanan listede, birçok firma uygunsuz üretim nedeniyle ifşa edilirken, özellikle Afyonkarahisar’da ünlü bir sucuk markasında ciddi hile tespit edildi.

Bakanlık yetkilileri, yapılan incelemelerde sucukta etikete aykırı maddelerin bulunduğunu belirledi.

İÇİNDEN BAKIN NELER ÇIKTI

Bakanlığın güncellediği listede Ertürk Et ve Et Ürünleri Gıda ve Gıda Katkı Maddeleri San. Tic. LTİ. firmasına ait sucuklar yer aldı.

Afyonkarahisar'da satılan bu sucukların içinden kanatlı eti ve sakatat tespit edildi. İşte hileli sucukların listesi: