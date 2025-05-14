Bakanlık'tan Ücretsiz Kore Gezisi: Başvuru Ekranı Açıldı! İşte Şartlar...

Haber Merkezi

Program, gençler arasında tarihî bağlar, kardeşlik, kültürel aktarım, mutfak kültürü ve akademik iş birliği gibi alanlarda çok yönlü bir etkileşim kurmayı hedefliyor.

Proje süresince katılımcılar, Güney Kore'nin zengin kültürel mirasını keşfedecek, gönüllülük faaliyetlerine katılacak ve tarihi-kültürel gezilerle iki ülke arasında güçlü bir bağ kuracaklar.

Ayrıca söyleşi ve atölyelerle geleceğe dair vizyonlarını geliştirme fırsatı bulacaklar.

GENÇLER GÜNEY KORE’YE GİDİYOR

Programa katılmak isteyen gençler için başvuru süreci başlamış durumda. Ön başvuru yapacak adaylarda aranan temel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18-25 yaş aralığında olmak,

Üniversite öğrencisi olmak,

İngilizce bilmek,

Asım Gültekin Gençlik Merkezi Instagram hesabını takip etmek.

Son başvuru tarihi 11 Mayıs Pazar saat 23:59.

Başvuruların ardından oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecek adaylardan, başvurularını eksiksiz tamamlayanlar mülakata davet edilecek.

Mülakata katılmaya hak kazanan gençler, 12-14 Mayıs tarihleri arasında Gençlik Merkezi sosyal medya hesaplarından ilan edilecek.

DİPLOMASİ, KÜLTÜR VE DAYANIŞMA

Projenin temaları arasında tarihî bağlar ve kardeşlik, dil benzerlikleri ve kültürel aktarım, aile yapısı ve günlük yaşam deneyimi, mutfak kültürü ve gastronomi etkileşimi, akademik diyalog ve eğitim iş birliği, kültürel diplomasi ve uluslararası dayanışma gibi başlıklar yer alıyor.

Bu kapsamlı program ile gençler, hem kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak hem de uluslararası düzeyde kültürel anlayış ve iş birliğinin güçlenmesine katkıda bulunacak.