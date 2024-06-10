Balı bu şekilde saklayın, şekerlenmeden de bozulmadan da kurtulun… Sağlık açısından birçok faydası bulunan doğal bir şeker kaynağı olan bal çeşitli şekillerde saklanabiliyor. Ancak en sık yaşanan şekerlenme sorununa neden olan yanlış saklama yöntemleri balı tüketilemez hale getiriyor. Balı bu şekilde saklayan ne şekerlenme sorunu yaşıyor ne de bozulma…

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Doğal bir şeker kaynağı olan bal sağlığınız için çeşitli faydaları olan besinler arasında yer alır. Doğru ve düzenli tüketimiyle tüm faydalarından yararlanabileceğiniz bu faydalı besini doğru saklama koşullarında da muhafaza etmeniz gerekir.

Balın içerisinde bulunan doğal şeker kristaller doğru saklama yöntemleri kullanılmadığında zaman içerisinde kristalleşmeye yani halk dilinde şekerlenmeye başlar.

Şekerlenme durumu da balın kalitesini ve aynı zamanda tüketilebilirliğini ortadan kaldırır. Bu sorunla karşılaşmamak için ise uygulayacağınız doğru saklama yöntemi balınızın ömrünü uzatacak.

İşte, bal saklamanın püf noktası…

Sağlığınız açısından birçok faydası olan balı saklama koşullarınız balınızın ömrünü belirliyor. Yanlış yöntemlerle sakladığını bal kısa sürede şekerleniyor ve bozulmayla karşı karşıya kalıyor.

Bal saklarken dikkat edeceğiniz bu adımlar ile balınızı uzun süre taze şekilde saklayabilecek şekerlenme sorununu temelli ortadan kaldıracaksınız.

Balı nemden uzak tutmanız en önemli adımdır. Balı saklamak istediğiniz kavanozun iç kısmının mutlaka kuru olması gerekmektedir. Kavanoz içerisinde kalan nem balın zaman içerisinde şekerlenmesine neden olmaktadır.

İkinci ve en hassas saklama kriteri ise balı muhafaza edeceğiniz yerdir. Balı oda sıcaklığında veya serin bir ortamda saklanması gerekir. Ve balınızın ömrünü uzatmak için mutlaka güneş ışığından uzak tutmanız daha uzun süre taze şekilde muhafaza etmenizi sağlar.

Ve son olarak balı sakladığınız kavanozun kapağının hava almayacak şeklide kapandığından emin olmanız gerekiyor. Kavanoz kapağının hava alması balın hava ile temasına neden olacağından bozulması da an meselesi olabilir.