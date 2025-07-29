Balık en iyi hangi saatte tutulur? İşte, balık tutma için en ideal saatler...

Balık tutkunlarının en çok merak ettiği sorulardan biri de "Balık en iyi hangi saatte tutulur?" oluyor.

Balıkların beslenme saatleri, su sıcaklığına, hava koşullarına, mevsimlere ve hatta ayın evrelerine göre değişiklik gösterebilir.

Bu nedenle balık tutmak için günün belirli saatlerini tercih etmek, boş geçen saatleri en aza indirirken, yakalanan balık miktarını da artırabilir.

Doğru zamanı seçmek, av verimini büyük ölçüde etkiliyor. Peki, sabah mı akşam mı balık daha iyi yakalanır? İşte detaylar...

Balık tutmak için en ideal saatler hangileridir?

Uzmanlara göre balık avında en verimli zaman dilimleri, gün doğumu ve gün batımı saatleri. Özellikle sabah güneş doğmadan hemen önceki serin saatler, balıkların su yüzeyine yaklaşarak aktif olduğu dönemdir. Akşam saatlerinde ise su sıcaklığı düşmeye başladığı için balıklar yine beslenmek üzere hareketlenir.

Hangi hava koşulları daha avantajlı?

Rüzgarlı, hafif bulutlu ve sıcaklığın ılıman olduğu günlerde balıklar daha hareketli olur. Aşırı sıcak ya da soğuk havalarda ise genellikle derinlere çekilirler. Bu yüzden ilkbahar ve sonbahar ayları, balıkçılar için altın dönem olarak kabul edilir.