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Zamanla dış etkenlere maruz kalan balkon korkulukları, pencere demirleri ve cam parmaklıkları paslanabilir.

Nem, yağmur, kar ve hava kirliliği gibi çevresel faktörler demir yüzeylerde oksitlenmeye neden olarak hem kötü bir görüntü oluşturur hem de dayanıklılığını zayıflatır.

Neyse ki, evde bulunan doğal bir ürün bu işi çözüyor.

İşte pası kiri akıtıp yok edecek o yöntem...

Temizliğe başlamadan önce, demir parmaklıkların yüzeyindeki toz, kir ve gevşek pas artıklarını bir fırça veya kuru bezle silin.

Beyaz sirke, içerdiği asetik asit sayesinde metallerdeki pas tabakasını çözer. Aynı zamanda doğal, çevre dostu ve bütçe dostu bir çözümdür.

Sirkeyi doğrudan paslı bölgelere dökebilir veya bir sprey şişesine koyarak püskürtebilirsiniz. Yoğun paslı bölgelerde bezi sirkeye batırıp sararak 30–60 dakika bekletmeniz etkili olur.

Bekleme süresinden sonra bir bulaşık teli ya da tel fırça ile paslı alanları ovun.

Temizlenen alanları bol su ile durulayın ve iyice kurulayın. İşte pırıl pırıl...