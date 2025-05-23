Banka devi müşterini uyardı: Nakit para bulundurun!

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Hollanda Merkez Bankası (DNB), dijital altyapılara yönelik artan tehditler nedeniyle vatandaşlarının yanlarında mutlaka nakit para bulundurmalarını vurgulayan bir çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamada, elektrik kesintileri, internet sorunları ya da siber saldırılar nedeniyle elektronik ödeme sistemlerinin devre dışı kalabileceğine dikkat çekildi.

Banka, vatandaşların bu tür bir kriz anında temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yanlarında mutlaka bir miktar nakit bulundurmaları gerektiğini vurguladı.

ÖDEME SİSTEMLERİNDE ARIZA YAŞANABİLİR!

Merkez bankası tarafından yapılan uyarıda yetişkinler için en az 70 euro çocuklar için ise en az 30 euro nakit para bulundurulması gerektiği vurgulandı.

Bu tutarların, acil durumlarda yiyecek, su, ilaç ve ulaşım gibi zorunlu ihtiyaçlar için yeterli olacağı belirtildi. DNB yetkilileri, “Nakit, her zaman çalışır. Elektrik kesilse de, sistemler çöksе de cebinizdeki para geçerlidir” açıklamasını yaptı.

Bu önerinin arkasında artan jeopolitik gerginlikler ve ödeme sistemlerini tehdit eden siber saldırı riski olduğu vurgulandı. Banka ayrıca, sadece nakit değil, temassız ödeme imkânı sunan telefon ya da akıllı saat gibi alternatif araçların da yedekte tutulması gerektiğini belirtti.