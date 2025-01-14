Bankalar duyurdu: O işlemi yaptırmak isteyen zamlı ödeyecek

Haber Merkezi

2025 yılına girilmesinin ardından birçok alanda yapılan ücret değişikliklerine bir yenisi daha eklendi. Bankalar tarafından yapılan işlem ücreti değişikliklerine yapılan düzenlemeler kapsamında kiralık kasa ücretlerine de zam yapıldı.

Birçok banka, kiralık kasa hizmetlerine zam yaptığını müşterilerine SMS yoluyla bildirdi. Milyonlarca müşterisi olan İş Bankası, değerli eşyaları saklama imkanı sağlayan kiralık kasa hizmetine zam yaptığını müşterilerine attığı mesajla duyururken yeni fiyatlar dikkat çekti.

Ayrıca dev banka, yeni zamlı fiyatının 7 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olduğunu belirtti. Kiralık kasa ücretlerinde yapılan düzenlemenin ardından güncel kiralık kasa fiyatları zamlandı.

FİYATLAR DEĞİŞTİ

Değerli eşyalarını güvence altına almak isteyen vatandaşlar için önemli bir hizmet olan kiralık kasa, son yapılan fiyat güncellemesinin ardından şaşırttı.

Bankaların sunduğu yüksek güvenlikli kasalar, değerli eşyaları hırsızlık ve yangın gibi risklere karşı koruması nedeniyle tercih edilen kasa ücretleri zamlandı.

2025 yılında kiralık kasa fiyatları, kasaların boyutlarına ve kiralama süresine göre değişiklik gösteriyor. Uzmanlara göre, kiralık kasa ücretlerindeki artışın nedenleri arasında genel ekonomik koşullar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar yer alıyor.

İş Bankası'nda yeni açılan kiralık kasanın 2025 fiyatları şu şekilde:

TR-Standart /Elektronik Kasa Yıllık

Küçük: 9.450 TL

Orta: 12.480 TL

Büyük:16.000 TL

TR-Standart/Elektronik Kasa Aylık

Küçük: 1.030 TL

Orta: 1.400 TL

Büyük: 1.650 TL

Mevcut kiralık kasası olanlar için 2025 yeni zamlı fiyatlar ise şu şekilde:

TR-Standart /Elektronik Kasa Yıllık

Küçük: 3.430 TL

Orta: 4.080 TL

Büyük: 5.550 TL

TR-Standart/Elektronik Kasa Aylık

Küçük: 350 TL

Orta: 450 TL

Büyük:550 TL