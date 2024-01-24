Bankalarda yepyeni bir dönem: O işlemler artık yapılmayacak BBDK kararıyla bankalarda yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kararla birlikte bankalar artık o işlemleri yapamayacak.

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Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), Türkiye'deki bankalar için önemli bir adım attı.

Finans sektörünü etkileyecek önemli bir kararı Resmi Gazete üzerinden duyurdu.

BDDK'nın "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği"nde değişiklik gerçekleştirdi.

Bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe giren düzenleme, finans dünyasında önemli bir değişikliği beraberinde getiriyor.

O işlemleri yapamayacak

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), Türkiye'deki mevduat ve katılım bankalarının işleyişine dair önemli bir düzenlemeye imza attı.

Yapılan değişiklikle, bankalar artık kanıtlanabilir onay veya talep olmaksızın kişiler adına kredili hesap dahil herhangi bir hesap açamayacak, kredili hesabın limitini artıramayacak ve bu hesaptan tahsilat yapamayacak.

Katılma hesaplarının işletilmesinden doğan kar veya zararın hesaplanmasında kullanılan Günlük Birim Değeri Hesaplama Tablosu yürürlükten kaldırıldı.