Başakşehir - Cherno More rövanş maçı o kanalda şifresiz! UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak olan Başakşehir - Cherno More rövanş maçının ne zaman oynanacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı merak ediliyor. İşte maçın bilgileri...