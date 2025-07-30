Başakşehir - Cherno More rövanş maçı o kanalda şifresiz!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turu rövanş maçları için geri sayım başladı.
Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More ile eşleşmişti.
Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda oynayan temsilcimiz Başakşehir mücadeleyi 1-0 kazanarak tur kapısını araladı.
Futbolseverler Başakşehir - Cherno More rövanş maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.
Peki, Başakşehir - Cherno More maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Başakşehir - Cherno More maçı ne zaman?
Başakşehir - Cherno More rövanş maçı 31 Temmuz Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.
Başakşehir ile Cherno More arasındaki maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.