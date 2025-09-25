Türkiye'de faaliyet gösteren 3 milyona yakın vergi mükellefinin neredeyse 1 milyona yakını, basit usulde vergi üzerinden ödeme yapıyordu.

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni bir kararla, büyükşehirlerdeki bazı ilçelerde esnafın vergilendirme usulü değişiyor.

1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek düzenlemeyle, 30 binin üzerindeki nüfusa sahip ilçelerdeki esnaflar artık basit usul yerine gerçek usulde vergilendirilecek.

Yaşanan bu gelişmenin ardından basit usul hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, basit usulde vergilendirme nedir? basit usul hangi iş yerlerini kapsar? İşte merak edilenler...Basit usulde vergilendirme nedir?

Basit usulde vergilendirme nedir?

Vergi mükellefleri için farklı vergi sistemleri bulunuyor ve bunlardan biri de basit usulde vergilendirmedir. Küçük ölçekli işletmeler için uygulanan bu yöntem, hem hesaplama kolaylığı sağlar hem de mali yükleri hafifletir. Basit usulde vergilendirme, yıllık satış hasılatı belirli bir sınırın altında olan ticari işletmeler için geçerlidir.

Bu kapsama giren işletmeler, gelirlerini ve giderlerini ayrıntılı olarak defter tutmadan, daha basit bir şekilde beyan edebilir. Genellikle küçük esnaf, tek kişilik işletmeler ve küçük ölçekli hizmet sektörleri bu sistemden faydalanır.

Basit usul hangi iş yerlerini kapsar?

Basit usulde vergilendirme, belirli kriterleri karşılayan küçük ölçekli işletmeleri kapsar. Bunlar genellikle:

Esnaf ve küçük işletmeler: Bakkal, manav, berber, terzi gibi tek kişilik veya az çalışanlı işletmeler.

Hizmet sektörü işletmeleri: Küçük kafeler, restoranlar, küçük atölyeler ve benzeri hizmet sağlayıcılar.

Gelir sınırını aşmayan ticari işletmeler: Yıllık satış hasılatı veya ticari kazancı kanunda belirlenen üst sınırın altında olan işletmeler.

Bu kapsam, işletmenin büyüklüğüne, çalışan sayısına ve yıllık gelirine göre değişebilir. Böylece küçük işletmeler, muhasebe yükünü azaltarak vergi yükümlülüklerini daha basit bir şekilde yerine getirebilir.