Başvurmayan kaçıracak; 6 aylık fatura desteği geldi

Haber Merkezi

Telefon faturalarındaki artış vatandaşları alternatif çözümler aramaya iterken, Yapı Kredi’den sevindiren kampanya duyurusu geldi.

Banka, müşteri ağını genişletmek ve avantaj sunmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında, Yapı Kredi Mobil’den “SUPERFATURA” kodunu kullanarak yeni müşteri olan kişiler, tam 6 ay boyunca telefon faturası ödemeyecek.

Peki, kampanyadan kimler yararlanabilir ve katılım şartları neler? İşte detaylar...

KAMPANYA ŞARTLARI

1-28 Şubat 2025 tarihleri arasında “SUPERFATURA” kodu ile Yapı Kredi’ye ilk kez müşteri olanlar, 6 ay boyunca telefon faturalarının 300 TL’ye kadar olan kısmını banka üzerinden karşılayabilecek.

Kampanyadan yararlanmak için Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden müşteri olma sürecini tamamlamak ve bireysel kredi kartı başvurusu yapmak gerekiyor.

Onaylanan kredi kartı ile verilen fatura talimatlarında, banka her ay maksimum 300 TL’ye kadar ödeme desteği sunacak.

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