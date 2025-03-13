Bavulları Hazırlayın! Pegasus Yurt Dışı Uçuşlarını Yok Fiyatına Satıyor

Haber Merkezi

Uygun fiyatlı uçuşlarıyla bilinen Pegasus, yurt dışı seyahat planı yapan yolcular için yeni bir kampanya duyurdu.

Pegasus BolBollulara özel, Light Paket biletler 14 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor!

13-14 Mart 2025 tarihleri arasında satın alınacak biletler, 1 Nisan - 30 Haziran 2025 tarihleri arasındaki yurt dışı uçuşları için geçerli olacak.

Kampanyanın özellikle Kurban Bayramı öncesine denk gelmesi, tatil planı yapan vatandaşların ilgisini çekti.

HANGİ HATLARDA GEÇERLİ OLACAK?

14 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulan kampanya; Beyrut, Berlin, Londra, Lizbon, Roma, Amsterdam, Köln, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Bahreyn, Bükreş, Priştine ve birçok yerde geçerli olacak.

Toplamda 80 bin koltukla sınırlı olan bu fırsattan yararlanmak isteyen yolcular, Pegasus’un resmi internet sitesindeki “Ucuz Uçuş Ara” bölümünden bilet fiyatlarını ve kampanya kapsamındaki rotaları kontrol edebilir.

Kampanya, 14 Mart saat 23.59’a kadar devam edecek.