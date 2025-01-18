Bayiler dolup taşacak: Ayda 20.833 TL taksitle sıfır Opel Corsa…

Haber Merkezi

Opel Türkiye, 2025 yılına özel büyük bir kampanya başlatarak otomobil almak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor.

Kampanya çerçevesinde, binek ve SUV modellerde faizsiz 250 bin TL kredi imkanı sağlanırken, araç alıcıları için cazip ödeme seçenekleri de sunuluyor.

Opel Corsa almak isteyenler için sunulan özel kampanya, 250 bin TL'lik krediye 12 ay vadeli, %0 faiz oranıyla ödeme seçeneği sağlıyor. Ayrıca kredi kullanılmayan alımlarda, 20 bin TL nakit indirim fırsatı da mevcut.

Ocak ayı boyunca geçerli olan bu kampanya, Corsa modelini tercih eden müşterilere siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonlarını ücretsiz olarak sunuyor.

Bu fırsatlar, araç almak isteyenler için oldukça avantajlı bir seçenek oluşturuyor.

OPEL CORSA FİYAT LİSTESİ 2025

1.2 100 HP Benzin MT6 1.172.900 TL

1.2 100 hp benzin AT8 Edition 1.324.900 TL

1.2 100 hp benzin AT8 GS 1.387.900 TL

Corsa-e 100 kW GS (Elektrikli) 1.424.900 TL